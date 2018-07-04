Звезда "Все умрут, а я останусь" мечтает усыновить ребенка

Агния Кузнецова в интервью поделилась своими переживаниями в вопросах семейной жизни. Около трех лет назад она вышла замуж за танцора Максима Петрова, и у них все еще нет детей.

Сегодня, 24 июля, стало известно о том, что известная российская актриса Агния Кузнецова на днях дала интервью, в котором рассказала о своем большом желании иметь многодетную семью. Но, к сожалению для самой артистки, в свои недавно исполнившиеся тридцать три года она вряд ли сможет родить мужу больше двух детей.

Как призналась сама Кузнецова, она всерьез подумывает о том, чтобы усыновить ребенка из детдома, поскольку считает этот вариант для себя самым оптимальным. Женщина не раз признавалась в своем восхищении людьми, которые отважились воспитывать неродных детей. Что касается искусственного оплодотворения, Агния ни в коем случае не приемлет этого для себя и своей семьи.

«Вообще, на мой взгляд, семья должна быть большой. Я понимаю, что мне уже тридцать три года и я вряд ли рожу троих-четверых детей», - заявляет артистка.

Напомним, что Агния Кузнецова стала знаменитой благодаря участию в таких картинах, как «Все умрут, а я останусь» Гай Германики, «Я тебя никому не отдам» и в недавно вышедшем ремейке «А зори здесь тихие». Три года назад актриса вышла замуж за танцора Максима Петрова, которых познакомила их общая подруга и режиссер Валерия Гай Германика. На данный момент у них нет детей.