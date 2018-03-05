Маленькая дочь Эммануила Виторгана «ходит в обносках» от сына Ксении Собчак

По словам Виторгана, ему не пришлось покупать вещи для своей дочери Этель. Пожилые родители были полностью избавлены от затрат, так как даже кроватку и одежду малышке подарили друзья звездного семейства.

Эммануил Виторган и его супруга Ирина Млодик счастливы рождению своей дочери Этель. Многие осудили пару за столь позднее «родительство», однако их этот факт не сильно тревожит. Виторган со своей женой и дочерью не так давно были в Юрмале. Там они провели большой концерт и повидались с давними друзьями. Помимо этого, Виторган рассказал прессе о том, как ему дается отцовство в 78 лет.

По словам Эммануила Виторгана, он и его жена не купили для дочери Этель ни одной вещи. Кроватку, вещи и игрушки малышке подарили друзья и близкие супругов. Помимо этого, рассказал Виторган, для маленькой Этель вещи передает и Ксения Собчак. По словам знаменитого мужчины, его сын Максим Виторган «наверняка» что-то приносил от Платона.

Пользователи негативно восприняли тот факт, что дочь Виторгана может донашивать вещи за сыном Собчак. Якобы, звездное семейство не должно экономить на ребенке. По словам хейтеров, престарелые родители не должны допускать, чтобы малышка Этель «ходила в обносках» от сына Ксении Собчак.