Бывшая жена Романа Жукова закатила скандал и устроила драку с соперницей

Буквально недавно исполнитель Роман Жуков побывал на программе "На самом деле" у Дмитрия Шепелева. В прямом эфире он рассказал о проблемах своей жены и признался в том, что и сам не хранил верность.

Как известно, со своей бывшей супругой Еленой Жуков прожил в браке более 10 лет, родив при этом 7 детей, один из которых умер в 2012 году. Все это время Романа Жукова мучили сомнения, что все дети были рождены в браке от него, потому он в тайне от Елены сделал ДНК-тест, что и повлекло за собой скандал.

Оказалось, что в браке верность не хранила не только жена, но и сам певец. На шоу появилась и новая пассия Жукова, которая просто наблюдала за всем происходящим за кулисами, однако в какой-то момент ее пригласили в студию. Бывшая жена Жукова тут же поспешила покинуть студию и столкнулась со своей соперницей на лестнице. Молча оценив избранницу своего бывшего супруга и отца ее детей, Елена покинула студию.

В какой-то момент она просто ворвалась обратно, закатила скандал и ринулась в драку с соперницей. Разнять женщин удалось только при помощи сотрудников охраны, в противном случае они просто продолжали махать кулаками.