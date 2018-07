Дженнифер Энистон на съемках в новом фильме восхитила фигурой в микрокупальнике

49-летняя актриса участвует в съемках сериала "Убийственная загадка"/"Загадка убийства" вместе со знаменитым коллегой Адамом Сендлером. В перерывах она успевает отдыхать у бассейна в отеле Италии.

Накануне стало известно, что голливудской актрисе Дженнифер Энистон предложили роль в комедийном сериале, который снимают при поддержке крупной компании Netflix. В оригинале название многосерийного фильма звучит как Murder Mystery. Из-за работы актрисе пришлось поехать в Италию, однако свободное время там она не теряет зря.

Папарацци засняли, как в выходные Дженнифер Энистон отдыхала у бассейна вместе со своими коллегами, в том числе с Адамом Сендлером. Поклонники отметили, что она восхитила их идеальной для своего возраста фигурой в голубом микрокупальнике. Ее наряд для купания был из престижной коллекции Les Essentiels, которую выпустил бренд Eres. На фотографиях запечатлено, как Энистон, расположившись на лежаке, слушает музыку в наушниках и загорает.

