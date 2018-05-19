«Как много лет назад»: Певица Жасмин очаровала поклонников постройневшей фигурой

Пользователи Сети были в восторге от внешнего вида популярной певицы Жасмин, которая похвасталась результатами своего грандиозного похудения. Поклонники заявили, что сейчас артистка выглядит, как много лет назад.

На днях сольная певица Жасмин появилась на фестивале «Белые ночи» и очаровала публику не только дуэтом с Денисом Клявером, но и своим внешним видом. Для музыкального мероприятия знаменитость выбрала черную блузку с глубоким вырезом в районе груди и брюки с завышенной талией того же цвета. Поклонники невооружённым глазом заметили, что артистка значительно похудела.

Пользователи Сети были в восторге от того, как сейчас выглядит 40-летняя Жасмин. Многие в комментариях стали утверждать, что певица значительно помолодела и теперь радует поклонников своей красотой.