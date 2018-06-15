Звезда отреагировала на сообщения в СМИ, которые указывали на то, что отец ее дочери Полины разрешил ей жить с матерью. Она выразилась в своем Instagram довольно категорично, из-за чего некоторые подумали, что она не хочет быть с дочкой.

Известная 42-летняя российская телеведущая Дана Борисова резко опровергла информацию о воссоединении с дочерью‍. На официальной странице фотохостинга она разместила пост, в котором изложила суть всей ситуации. Зависимая в прошлом от алкоголя телеведущая отметила, что недавно информационные интернет-издания стали распространять информацию, будто Полина переезжает жить к ней в новую квартиру. Борисова отметила, что это не так, ведь для этого нет соответствующего решения суда.

Она довольно сухо изложила факты о том, что на данный момент официальным опекуном дочери является ее отец, Максим Аксенов. Он обязан брать на себя все расходы, связанные с воспитанием, а также другие виды ответственности в отношении девочки. Дана Борисова заметила, что, даже если сам Аксенов даст добро на ее воссоединении с дочерью‍, эти слова не будут иметь никакой силы.

Ввиду того, что она высказалась так резко, некоторые ее поклонники подумали, что она и не желает брать на себя всю ответственность за дочь, а хочет лишь изредка с ней развлекаться. По их словам, любящая мать цепляется за любую соломинку.