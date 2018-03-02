В Амурской области появилась еще одна Ольга Бузова

Двойника телезвезды нашли в городе Тында. Девушке по имени Ольга Яковлева устала от поразительного сходства и даже намеренна сменить цвел волос, чтобы хоть как-то избавиться от «похожести» на Бузову.

Двойники Ольги Бузовой появляются довольно часто. Многие намеренно стараются подобрать прическу и макияж, чтобы стать похожими на поющую ведущую шоу «Дом-2». Однако, в Амурской области живет девушка, которая не стремится быть похожей на Бузову и даже не рада сходству со звездой.

Ольга Яковлева жила в городе Тында, там ее сходство с Бузовой замечали пользователи Сети. Сначала девушка была блондинкой, в то время и звезда шоу «Дом-2» красилась в светлые цвета. Ольге Яковлевой не хотелось быть двойником Бузовой, поэтому она перекрасилась в темный. «Как на зло» в шатенку решила перекраситься и Бузова.

Яковлева переехала в Хабаровск, там ей о схожести с Бузовой стали говорить даже прохожие. Девушка снова хочет сменить цвет волос, чтобы избавиться от сравнений со звездой. Пользователи Сети активно шутят, что в Амурской области есть своя Бузова, которая тоже может давать концерты. Хейтеры продолжают критиковать певицу за ее пение под фонограмму, из-за чего даже утверждают, что Яковлева сможет «петь» не хуже Бузовой.