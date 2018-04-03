Папарацци засняли, как бойфренд Марии Шараповой целует ее ягодицы

Возлюбленный Марии Шараповой «попался» в камеру журналистов во время весьма пикантного момента. Теннисистка и ее парень Алекс Гилкс, который является сооснователем аукционного дома Paddle8, отдыхали в Италии.

Журналисты издания TMZ, пристально следящие за жизнью знаменитостей, засняли на фото, как парень Шараповой целует ее в ягодицы. Пара отдыхала на пляже, они загорали, ели пиццу и пили вино. В итоге, Алекс Гилкс наклонился к лежащей на спине Шараповой, одарив ее поцелуем в «пятую точку».

Шарапова загорала на лежаке, как она отреагировала на необычный поцелуй – не известно. В Сети уже давно ходят слухи о том, что теннисистка и ее возлюбленный помолвлены. На безыменном пальце Шараповой еще весной заметили обручальное кольцо. Журналисты полагают, что пара старается держать свою помолвку в тайне, но уже начали готовиться к свадьбе.

Maria Sharapova's Butt Gets Pampered by Boyfriend's Face https://t.co/Z9ONJ1w5JU — TMZ (@TMZ) July 24, 2018





Как сообщается, 30 июля Шарапова должна была участвовать в турнире в Сан-Хосе США. Однако, спортсменка решила пропустить игру. Вместо турнира она отправилась со своим парнем в Испанию. Поцелуй в ягодицы многие пользователи назвали «милым», но нашлись и те, кто осудил Гилкса за «пошлость».