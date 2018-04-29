Мария Максакова обратилась к сыну, которого потеряла в день рождения

Оперная дива опубликовала на своем канале новый влог, через который обратилась к одному из старших сыновей. Она поздравила его с днем рождения публично, так как не может связаться с ним лично.

Известная 41-летняя российская певица Мария Максакова обратилась к сыну Илье. Она рассказала, что потеряла его номер и в день рождения не может поздравить лично. Она предположила, что он мог "сменить телефон", из-за чего оборвалась их связь. Тем не менее, вдова политика Дениса Вороненкова поспешила заверить сына в своей любви.

По мнению Максаковой, когда родился Илья, все завидовали ей, ведь такого сына не было больше ни у кого. Она призналась, что счастлива быть его матерью, и пожелала такой же радости в жизни и ему. Певица вспомнила, насколько талантлив и энергичен он был, когда они еще жили вместе. Мария Максакова водила его на плавание, а также учила игре на фортепиано, в чем он достиг немалых успехов и даже выступал перед публикой.

Оперная певица отметила, что ее сыну исполнилось 14 лет, а значит, что теперь он получит личный паспорт и наконец сможет приехать к ней.