Хочу мужской ласки и страсти: в Сети показали первый тизер шоу «Замуж за Бузову»

На видео Бузова призналась, что считает проект «своим последним шансом». Звезда хочет найти свою любовь, на выбор ей будут представлены 15 мужчин.

В Сети появился тизер на новое шоу, в котором Ольга Бузова будет искать себе мужа. По сути, проект является аналогом «Холостяка», только теперь за сердце главного героя шоу сразятся не девушки, а мужчины. Проект «Замуж за Бузову» выйдет на телеэкраны уже в конце этого лета.

На видео Бузова признается, что хочет мужской ласки, заботы и внимания. Звезда нуждается в «безумстве, огне и страсти». По мнению Бузовой, если ей не удастся найти на шоу своего мужчину, то она потом никогда не выйдет замуж.

Мужчинам, которые решились бороться за сердце Бузовой, предстоит сделать серьезный выбор. Звезда не хочет, чтобы ее мужчина был корыстным, поэтому претенденты смогут показать свои лучшие качества, выбрав не материальные ценности и славу, а любовь Бузовой.