Брэд Питт не стерпел клеветы и рассказал правду о психике Анджелины Джоли‍

Пара прожила совместно более одного десятилетия, а теперь пытается узаконить развод. Вместе с тем, им придется решить, с кем останется каждый из их шести детей.

Между голливудскими знаменитостями 54-летним Брэдом Питтом и 43-летней Анджелиной Джоли продолжаются разборки. У них осталось шестеро детей, и пока не известно, с каким из родителей останется каждый из них. Между тем, актер не стерпел клеветы и рассказал правду о психике своей экс-супруги.

Дело в том, что вскоре состоится очередное заседание суда по делу Джоли и Питта. Времени до него остается не так уж и много, а между тем актриса сделала громкое заявление по поводу того, какие улики предоставит для обвинения бывшего мужа. По ее словам, у нее сохранился личный дневник, в котором, еще находясь в браке с Брэдом Питтом, она описывала его "неадекватные" поступки, пристрастие к спиртным напиткам и нервные срывы.

Стоит отметить, что актер уже прокомментировал ее слова. Он заявил, что на самом деле никаких дневников не существовало, а Джоли была еще "более ненормальной", чем он.