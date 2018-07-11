63-летняя жена Гогена Солнцева раскрыла страшную тайну своей молодости

Солнцев уже давно мечтает стать отцом, однако его 63-летняя супруга уже не в состоянии выносить и родить ребенка. Это связано не только с возрастом, существует еще одна страшная тайна, которая преследует Екатерину еще с молодости.

Буквально недавно скандальный шоумен Гоген Солнцев и его супруга Екатерина заявили о желании стать родителями. Они даже обратились в центр планирования семьи и 63-летнюю пенсионерку осмотрел репродуктолог, который сообщил неутешительную новость. По его словам, Екатерина уже не сможет выносить и родить ребенка. Сама женщина призналась, что еще в молодости ей пришлось пережить полостную операцию, Екатерине удалили матку и один яичник, теперь раскрыта страшная тайна пенсионерки.

Репродуктолог предложил супругам найти суррогатную мать, для них это обойдется более 2,5 миллионов рублей. По словам Гогена, это всего лишь 200 тысяч в месяц, а его жена "прожирает" гораздо больше. Молодожены пришли к выводу, что стать суррогатной матерью должен стать кто-то из родственников, ведь так точно можно убедиться, что они здоровы, к ним больше доверия и деньги останутся в семье.

Роль суррогатной матери они предложили дочери Екатерины, Полины. Сама Полина оказалась не в восторге от этой идеи, она заявила, что стесняется своей матери, а также отметила, что не собирается вынашивать для нее и ее молодого супруга ребенка.