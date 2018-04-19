Ясновидящая: после родов у Кудрявцевой ухудшится здоровье

Экстрасенс предрекает, что у телезвезды родится мальчик. Однако, радость от малыша может быть омрачена ухудшением здоровья Леры Кудрявцевой.

Как полагает ясновидящая Саона, которая решила рассказать свои прогнозы на роды Леры Кудрявцевой одному из изданий, у телезвезды ухудшится здоровье. Якобы, роды пройдут хорошо, на свет появится мальчик. Однако, во время или после родов Кудрявцева может испытывать сложности.

По словам ясновидящей, у Кудрявцевой есть проблемы с почками. Телеведущей стоит уже сейчас заняться лечением болезненных органов, так как после родов состояние может ухудшиться.

Что касается брака и ребенка Кудрявцевой, тот тут экстрасенс дала более позитивные прогнозы. Мальчик родится здоровым, а муж будет счастлив. По словам ясновидящей Саоны, Лера Кудрявцева и ее супруг действительно любят друг друга. Экстрасенс не видит проблем в их браке и предвещает, что Кудрявцевой удастся вылечить почки и все у нее будет хорошо.