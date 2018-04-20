Рэпер Канье Уэст попал в больницу

Канье Уэст доставили в больницу с острой формой гриппа. В медицинское учреждение рэпера отвезла его супруга Ким Кардашьян.



Сообщается, что Канье Уэст начал переживать за своё здоровье, в связи с чем попросил жену отвезти его в больницу. Медики диагностировали у рэпера тяжелую форму гриппа. Однако супруга исполнителя недолго пробыла в медицинском учреждении, вскоре вернувшись домой.

Ранее Каньэ Уэст сообщал своим поклонникам, что страдает от головных болей, связанных с синуситом.

Последний раз рэпер попадал в больницу в 2016 году. В результате заболевания исполнитель отменил последние концерты, назначенные в рамках тура Saint Pablo. В тот день Канье Уэст бы отправлен на лечение в больницу Рональда Рейгана в штате Калифорния.