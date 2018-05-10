Райан Рейнольдс рассказал об ориентации Дэдпула

Райан Рейнольдс выразил надежду на то, что в следующих фильмах с участием Дэдпула будет больше персонажей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Об этом актер сообщил во время встречи с поклонниками в Сан-Диего.

В рамках фестиваля Comic Con Райан Рейнольдс встретился со своими фанатами, которым рассказал о своей роли в кинокартине «Дэдпул». Актёр признался, что любит эту киноисторию за максимальную приближенность к реальности. Персонаж актёра – Дэдпул – является пансексуалом, что свидетельствует о его влечении к представителям как женского, так и мужского пола.

Райан Рейнольдс надеется, что данная тема будет более широко охвачена в следующих фильмах киновселенной Marvel с участием Дэдпула. По словам актёра, герои данной киноистории могут делать такие вещи, которых нет в других картинах про супергероев.