Родственники рассказали, как именно умер актер фильма "Любовь и голуби" Игорь Лях

Как известно, в ночь на 8 июня умер знаменитый актер Игорь Лях, который известен своей ролью в фильме "Любовь и голуби". Внезапная смерть актера стала настоящим шоком для его родных и близких, а также коллег.

Спустя некоторое время после его смерти родственники решили рассказать о том, как именно умер Игорь Лях. Так, они отметили, что вечером накануне актер спокойно поужинал в кругу семьи, а затем лег спать. Утром он уже не проснулся, ушел спокойно, во сне.

Студентка Ляха рассказала о том, что актер всегда относился к своему делу с любовью, шутил и подбадривал своих учеников, помогал им абсолютно во всем. Девушка рассказала о том, что в последний раз видела Игоря Ляха во время экзамена, он был в хорошем расположении духа, веселился и шутил над студентами во время их ответов на экзамене.

По словам студентки артиста, в тот день он не жаловался на состояние свое здоровье, так же, как и в последние годы своей жизни.