Собчак высмеяли из-за «водородной воды»

Ксения Собчак в своем микроблоге сделала новую публикацию, после которой ее стали обвинять в незнании школьных предметов.

Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак решила поделиться со своими подписчиками секретами своего хорошего состояния здоровья. По словам журналистки, она пьет «водородную воду», которая заряжает клетки ее организма энергией, а также увлажняет кожу и имеет еще несколько положительных эффектов. В этой воде, по словам Собчак, увеличено содержание водорода.

Пользователи социальной сети тут же стали высмеивать Собчак за то, что она не имеет познаний в химии и физике на школьном уровне. Дело в том, что давно известно, что вода и так состоит из водорода, повысить уровень которого в жидкости уже невозможно. К тому же на организм он не имеет никакого влияния. Стоит отметить, что стоит «водородная вода», которую так хвалит Ксения Собчак, очень недешево.

Подписчики девушки отметили, что если не учить физику и химию в школе, то во взрослой жизни все будет казаться волшебством. Большинство людей сразу пришли к выводу, что «Собчак рекламирует фейк».