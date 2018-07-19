Стало известно имя девушки, с которой поцеловалась Лобода

Во время своей беременности Светлана Лобода успевала снимать зажигательные клипы. Теперь, когда она уже дважды мама, артистка снова удивляет публику. В этот раз поцелуем с девушкой.

Речь идет о новом видео-клипе Лободы на песню «Суперзвезда». В своем микроблоге певица поделилась промо на будущий клип. В кадре можно увидеть красивых барышень в купальниках на жарком пляже. Сразу становится понятно, что нас ожидает красочное видео с зажигательными танцами. Однако поклонников удивило только одно: в одном из кадров Светлана Лобода целует девушку. Стало известно имя этой красавицы.

Оказывается, что Лободу в ее новом клипе целует девушка по имени Юлия. Она является женой банкира Артема Козового, отец которого – один из самых богатых людей Российской Федерации. Сама красавица владеет рестораном и пробует свои силы в киноискусстве. Поговаривают, что Юлия очень любит творчество Светланы Лободы и сама предложила ей свою кандидатуру для нового видео.

Поклонники Лободы неоднозначно восприняли такое промо. Многие отметили, что видео вышло красочное, с чем не поспоришь. Многих смутил поцелуй певицы с девушкой. Например, одна из подписчиц исполнительницы задается вопросом: «Мужика нельзя было поцеловать?».