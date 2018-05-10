Первая запись Дэвида Боуи найдена в хлебной корзинке

Первая запись Дэвида Боуи найдена в старой хлебной корзинке на чердаке над гаражом. Находка будет выставлена на торги осенью текущего года.

Пленку случайным образом нашёл Дэвид Хедфилд – барабанщик группы The Konrads, в которой Дэвид Боуи участвовал до начала сольной карьеры. На ней записана композиция музыканта под названием «I Never Dreamed», которой исполнилось 16 лет. Пластинка найдена музыкантом при переезде, в старой хлебной корзине его дедушки.

Демозапись была отклонена студией звукозаписи Decca Records в 1963 году. Однако, перед уходом Дэвида Боуи из группы, группе удалось добиться прослушивания песни.

Продажей записи займется аукционный дом Omega Auctions в сентябре 208 года. Ожидается, что стоимость пластинки составит 13 тыс. долларов.