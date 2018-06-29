Маленькая дочь Оксаны Акиньшиной получила серьезную травму ноги‍

Актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию левой ножки девочки, которая сидит на руках другой женщины, возможно, бабушки. На конечность наложен гипс.

Известная 31-летняя российская актриса театра и кино Оксана Акиньшина рассказала о горе, которое произошло с ее маленькой дочкой. Знаменитость не вдавалась в подробности, однако дала понять, что девочка получила серьезную травму ноги‍. В своем официальном профиле фотохостинга она разместила фотографию, на которой видна лишь часть ее дочери, а именно - нога в гипсе.

Пользователи сети, которые подписаны на Акиньшину, такой новостью были огорчены и стали желать ее дочери скорейшего выздоровления: "Бедненькая(( и не побегать, не поиграть. Скорейшего выздоровления малышке))", "Оооо... сочувствую. Терпения!", "Ой, пусть скорее поправляется)))" (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Ранее СМИ сообщали о том, что Оксана Акиньшина опубликовала совместный снимок с музыкантом Сергеем Шнуровым, подписав в своем Instagram: "Встреча встреча".