Kraftwerk исполнили песню с астронавтом, находящимся в космосе

Немецкая электро-группа Kraftwerk исполнила песню с космонавтом, находящимся на МКС. Дуэт выступил на концерте в Штутгарте с композицией «Spacelab».

Александр Герст – немецкий астронавт, находящийся на борту Международной космической станции. Кроме своих прямых обязанностей, немец согласился сыграть с группой Kraftwerk на их концерте. Во время выступления «электронщиков» Герст предстал перед зрителями на большом экране, находящемся сзади музыкантов. Астронавт поприветствовал публику, находясь на видеосвязи во время концерта. Он исполнил свою партию песни при помощи планшетного компьютера. Композиция сопровождалась снимками с космоса и МКС.

По словам Александра Герста, МКС – это человек-машина. Специалисты достигают на борту станции то, чего не может достичь ни одна страна.