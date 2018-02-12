Звёздный Лорд и Гамора высказались о увольнении Джеймса Ганна

Сегодня, 14:35 \\ Шоу-бизнес

Исполнители ролей Звёздного Лорда и Гаморы высказались по поводу увольнения режиссёра киноистории «Стражи Галлактики» Джеймса Ганна. Об этом актеры написали на своих страницах в Twitter.

 

Актёр фильма Крис Пратт решил завуалировать своё недовольство по поводу увольнения Джеймса Ганна. Исполнитель роли Звёздного Лорда обратился к подписчикам словами из Библии: «Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев. Послание Иакова 1:19».

В свою очередь, актриса Зои Салдана выбрала более точный способ высказаться о ситуации: «Честно говоря, выходные выдались непростыми. Я беру паузу, чтобы не делать скоропостижных выводов. Хочу, чтобы вы знали: я люблю ВСЕХ членов семьи «Стражей Галактики». И всегда буду».

Напомним, что руководство компании Disney приняло решение об увольнении режиссёра фильма киновселенной Marvel. Такие действия связаны с мониторингом страницы Ганна в Twitter, где он писал сообщения о педофилии и СПИДе.

Поделиться новостью:
Автор -
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ