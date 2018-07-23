77-летняя Людмила Максакова появилась в Юрмале с новым мужчиной

Актриса Театра имени Вахтангова решила посетить закрытие фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала", однако была там не одна, а с приятным мужчиной примерно своего же возраста.

Известная 77-летняя актриса театра и кино Людмила Максакова накануне вновь вышла в свет и поразила поклонников тем, насколько свежо и молодо выглядит в свои годы. Папарацци смогли запечатлеть ее на музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле "Лайма. Рандеву. Юрмала". Помимо прекрасного вида актрисы журналисты также заметили, что она появилась с новым мужчинам.

Оказалось, что компанию Максаковой составил главный редактор одного из популярнейших модных журналов. Пока неизвестно, какие именно отношения на данный момент связывают пару, не исключено, что даже романтические, ведь, сидя вместе, они много болтали. За плечами у актрисы два брака, так что сложно предположить, решится ли она снова создать семью в таком возрасте.

Ранее СМИ сообщали, что на том же фестивале присутствовал известный российский артист Борис Моисеев. По их информации, чтобы прогнать от себя журналистов и фанатов он прибегал к нецензурной лексике.