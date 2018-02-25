Алена Водонаева напугала фанатов странными вопросами об НЛО

Фанатов напугали странные вопросы Водонаевой, к ее сообщениям о пришельцах многие отнеслись неоднозначно. Поклонники отметили, что у модели могут быть психологические отклонения.

Буквально недавно на своей странице в соцсети бывшая участница проекта "Дома-2" Алена Водонаева внезапно заговорила о существовании НЛО. Она рассказала, что у нее с кем-то возник спор по этому поводу, потому она спросила подписчиков, верят ли они в существование пришельцев.

Поклонники по-разному отреагировали на такой странный вопрос, но многие всерьез засомневались в психологическом состоянии модели. Другие же стали рассказывать Водонаевой о том, что верят в пришельцев, а также отметили, что сами даже встречались с НЛО. Скептики моментально развязали дискуссию под постом Водонаевой, спросив при этом у самой модели, как она относится к инопланетянам.

Стоит отметить, что в последнее время Водонаева сильно пугает своих фанатов, то и дело она задает вопросы мистического характера.