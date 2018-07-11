Кустурица: У кинотеатров нет будущего, сериалы вытеснят кинофильмы

Сербский режиссёр и актёр Эмир Кустурица считает, что в будущем кинотеатров не будет. Кустурица посвятил киноискусству большую часть своей жизни и знает, о чём говорит. Режиссёр утверждает, что в будущем большое кино станет редкостью, как и кинотеатры. В крупных городах останется по несколько кинозалов, подобно опере.

На такие мысли Кустурицу натолкнули тенденции современного мира. Всё больше зрителей предпочитают провести вечер в домашней обстановке, причём чаще полнометражных картин выбирают сериалы. Это можно обусловить тем, что зрители не видят смысла тратить деньги на билет, если в интернете можно посмотреть тот же фильм бесплатно, да ещё и лёжа на диване. А к героям сериала легче привязаться, соответственно за них больше переживаешь, и вот уже несколько дней проводишь у экрана компьютера. До появления телевидения поход в кинотеатр был чем-то вроде аттракциона, сейчас же, когда в каждом доме есть телевизор и компьютер с выходом в интернет, посещение кинозалов потеряло популярность. По мнению режиссёра в кинотеатр необходимо ходить, хотя бы, потому что там ты делишься эмоциями от просмотра с другими зрителями, а при приватном просмотре эта возможность теряется.

Однако Эмир Кустурица отмечает, что кинотеатры непременно вымрут, но ещё не скоро. Поэтому он готовится к работе над новым большим кинофильмом.