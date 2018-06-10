«Даже не обсуждается»: Брежнева сравнила братьев Меладзе с братьями Верниками

В социальной сети певица Вера Брежнева опубликовала видео, сделанное во время музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле под названием «Рандеву». Вот только в кадре она не одна, а в компании Игоря Верника и его брата.

В ролике заметно, как трое людей достаточно близко стоят друг к другу, а также можно заметить то, как нежно Игорь Верник касается руки Веры Брежневой. Подписчики отметили, что «Игорь точно влюблен», некоторые же из них, напротив, возмутились таким поведением Верника.

Поклонники не забыли отметить безупречный вид Веры в кадре. На девушке надето красивое темное вечернее платье, а дополняет образ нежный макияж. Естественно, что больше внимания уделили Верникам. Одна из подписчиц подчеркнула, что они выглядят прекрасно, но братья Меладзе точно намного лучше. На это певица ответила, что «даже не обсуждается».