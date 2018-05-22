Борис Моисеев с помощью нецензурной брани прогоняет папарацци

На лето артист перебрался в Юрмалу, где сейчас проходит фестиваль Лаймы Вайкуле "Лайма. Рандеву. Юрмала". Он решил поприсутствовать на одном из дней, однако выходил из себя, если кто-то хотел с ним сфотографироваться.

В последнее время в прессе появляется не так уж и много сообщений о том, как живет известный 64-летний российский артист артист и танцовщик Борис Моисеев. Как предполагают в СМИ, после того, как он перенес инсульт, у него стало больше проблем со здоровьем, и он стал реже выходить в свет. Тем не менее, накануне папарацци все же удалось заснять его на концерте певицы Лаймы Вайкуле в столице Латвии, куда сейчас перебрался и сам артист.

Тем не менее, те, кто узнал Бориса Моисеева там, были шокированы его поведением. Как оказалось, с помощью нецензурной брани он прогонял от себя поклонников, которые просили о совместных фотографиях, а также журналистов, которые снимали для своей работы. При виде камер он выходил из себя и резко отвечал тем, кто ему докучал.