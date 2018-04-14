Кирилл «Руки-базуки» устроил фотосессию с поклонниками в ресторане Ольги Бузовой

«Синтоловый качок» Кирилл Терешин на днях посетил одно из самых популярных заведений Москвы, а именно ресторан певицы и телеведущей Ольги Бузовой BUZfood. И пока хозяйки заведения не было на месте, Терешин устроил фотосессию с её поклонниками.

Кирилл Терешин, который прославился благодаря синтоловым «рукам-базукам», снова дал о себе знать. На этот раз скандальный фрик посетил модный ресторан в Москве BUZfood, который принадлежит Ольге Бузовой. В своем Instagram-аккаунте Терешин поделился впечатлениями: «Был в ресторане Бузовой, было много желающих сфотографироваться, мои пушки как всегда в деле».

Также Кирилл уточнил, что мечтал встретиться с собственницей заведения, однако Ольги Бузовой в ресторане не оказалось. Тогда «Руки-базуки» не стал зря терять времени и устроил настоящую фотосессию с поклонниками Бузовой прямо на территории ресторана.