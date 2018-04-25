Гоген Солнцев шокировал фанатов снимком исхудавшей жены-пенсионерки в купальнике

Фанаты заявили о том, что Гоген Солнцев довел до анорексии свою престарелую жену. Такое впечатление у них сложилось после новой фотографии влюбленных.

Как известно, скандальный экс-участник шоу "Дом-2" Гоген Солнцев женился на 63-летней пенсионерке Екатерине, с которой теперь колесит по всей стране. Молодожены только недавно вернулись из-за границы, а теперь отправились в путешествие по России. Солнцев то и дело публикует фотографии своей жены, которой восхищается и постоянно признается в любви.

На этот раз он опубликовал довольно интимное фото, продемонстрировав стройную фигуру своей 63-летней супруги в купальнике. На снимке он трогательно гладит свою жену по щеке, которая растянулась на пляже в ярко-розовом купальнике. Солнцев отметил, что они вместе с Екатериной отдыхают в Воронеже, а также поблагодарил жену за все, что она сделала для него и то счастье, которое подарила.

Пользователи соцсетей тут же напали на Солнцева за то, что он довел свою жену до анорексии и теперь любуется ее "дряхлым" телом. Многие даже отметили, что фигура пожилой жены Солнцева в купальнике не вызывает никакого умиления, несмотря на то, что женщина на самом деле стройная. Ей посоветовали сделать подтяжку и тогда можно будет появляться на пляже хоть голышом, не шокируя никого своим исхудавшим внешним видом.

Примечательно, что многие поклонники оказались шокированы тем, что 63-летняя женщина обладает такой фигурой, они даже отметили, что если бы Екатерина была помоложе, то рискнули бы "отбить" ее у Гогена.