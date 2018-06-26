Таисию Повалий раскритиковали за признание в любви российскому городу

В рамках международного музыкально фестиваля «Белые ночи», который традиционно проводится в Санкт-Петербурге, на сцене северной столицы собрались множество российских и зарубежных исполнителей. Не обошлось и без представителей украинской эстрады. Известно, что артисты с «незалежной» очень рискуют, выступая на территории России, так как им такие действия грозят запретом появления на отечественной сцене.

Однако рискнула приехать в Санкт-Петербург исполнительница украинских и российских хитов Таисия Повалий. Выступление прошло хорошо, после чего на своей страничке в Instagram, певица написала достаточно обычную для исполнителей фразу «Питер! Люблю». Стоит отметить, что для артистов обычное дело признаваться в любви городу, в котором хорошо прошли гастроли. Но украинские подписчики Повалий расценили слова певицы как оскорбление. На женщину обвалился шквал критики, видимо, поклонники посчитали, что знаменитость забыла их, и всецело отдалась российской сцене.

Продюсер и по совместительству муж звезды утверждает, что песни Таисии давно уже не крутят на украинском радио, её концерты на Родине срывают, власти Украины недовольны выступлениями певицы, как они считают, на вражеской территории. Напомним, что в 2012 году Повалий заявила, что уходит в политику, однако, у власти Народная артистка Украины пробыла около двух лет, после чего, по неизвестным причинам решила, что карьера певицы ей больше подходит