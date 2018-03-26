Дочь Ксении Бородиной сравнили с шоколадкой

В своем микроблоге популярная ведущая Ксения Бородина поделилась снимком, на которых можно увидеть ее двух маленьких дочерей. Особое внимание привлекла старшая девочка.

В своей публикации Ксения пишет о том, что не раз слышала, что многие люди полагают, что будущее поколение уже не такое целеустремленное. Ведущая подчеркнула, что считает это полным бредом. По ее мнению, то, что сейчас дети читают книги на планшетах, а не в библиотеке, никак не уменьшает их уровень знания. Также она отметила, что многие дети уже с ранних лет побеждают на олимпиадах и конкурсах.

В комментариях подписчики соглашались с мнением ведущей, но больше внимания они обратили на Марусю, старшую дочь Ксении. Девочку сравнили с шоколадкой и отметили, что в раннем возрасте ее уже можно назвать красавицей.

К слову, Теона, младшая дочь Ксении, тоже не уступает сестре. В сети она также стала настоящей звездочкой. К сожалению, находятся и грубые люди, которые не стесняются писать о том, что, по их мнению, девочка – некрасивая копия мамы и, мол, хорошо, что есть деньги на операцию. Ксения Бородина на такие комментарии не реагирует.