Звезда «Сладкой жизни» отказалась от секса, алкоголя и нецензурной лексики

Звезда скандального телесериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова поделилось со своими подписчиками в Instagram, что уже два месяца не занимается сексом, не употребляет алкоголь, и не использует нецензурную лексику. Девушка объяснила, что на этот эксперимент её подтолкнула психологическая литература.

Авторы книги обещают, что через три месяца отсутствия интимной близости, употребления алкогольных напитков, и использования только цензурных слов, человек сможет духовно очиститься. К тому же ряд экспертов придерживаются мнения, что в начале романтических отношений крайне важно не придаваться плотским утехам. Сначала необходимо узнать партнёра, рекомендуются романтические прогулки, нахождения общих интересов. Когда пара будет уверена в своих чувствах, тогда авторы книги обещают крепкие отношение и двойное удовольствие. Шумакова спросила, что думают подписчики об этом эксперименте, рассказав свою историю подобных отношений, в которых актриса стала неинтересно своему избраннику после достижения цели.

Мария не в первый раз испытывает себя. До этого девушка отказалась от любой еды на 10 дней, эксперимент оказался удачным, однако, мы не рекомендуем девушек повторять подобный опыт, так как полный отказ от продуктов питания - огромный стресс для организма, который может привести к не самым приятным последствиям.