Футболист из "Локомотива" опубликовал фотографию, на которой запечатлен сидящим на кожаном диване и держащим на руках младенца, которого в этом месяце ему подарила супруга Анастасия Костенко, однако поклонники заметили, что что-то с ним не в порядке.

10 июля известный 31-летний российский спортсмен Дмитрий Тарасов и его новоиспеченная супруга, 24-летняя российская модель Анастасия Костенко стали родителями девочки. После этого в их аккаунтах социальных сетей то и дело замечают нежные фотографии с ребенком. Подобное фото вчера на своей официальной странице в Instagram разместил футболист, однако его поклонники пригляделись к деталям и заметил некий казус со снимком. По их мнению, судя по фото, у Тарасова "пропал" мизинец на трогательном фото с новорожденной дочерью.

"Где его мезинец на правой ноге?" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены), - поинтересовался один из них. Другие поддержали вопрошавшего фаната и задались тем же вопросом, однако на их комментарии другие посоветовали им обратить внимание на то, насколько чудесно выглядит родитель, держа на руках "маленькое чудо": "Счастливый папа", "Красивое фото) дети это счастье,и не каждому дано его познать..", "Расти малыш".

Нашлись же и те, кто вспомнил о предательстве Тарасова в отношении предыдущих двух жен и написали: "Дочка подрастёт и ты пойдёшь в поиск новой жены и нового ребёнка будешь называть принцессой".