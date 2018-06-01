Война продолжается: Анджелина Джоли заявила, что Амаль Клуни никто без своего мужа

Любители сплетен и голливудских новостей давно наблюдают за, мягко говоря, натянутыми отношениями известной актрисой Анджелиной Джоли и супругой Джорджа Клуни Амаль. С тех пор как Джордж и Амаль официально оформили свои отношения, знаменитому актёру пришлось ограничить своё общение с близким другом Бредом Питтом. Дело в том, что супруги голливудских актёров на дух не переносят друг друга.

В чём причина ненависти женщин журналистам не удалось выяснить. Однако среди сплетников бытует мнение, что знаменитости не могут поделить негласный титул главной голливудской красавицы. Семья Клуни перестала приглашать бывших частых гостей Анджелину и Бреда в свой дом, а на светских мероприятиях дамы предпочитали сторониться друг друга. Обострение конфликта случилось из-за развода Джоли и Питта, как известно, пара разошлась не очень мирно, громкие суды, делёжка детей. Джордж и Амаль ожидаемо поддержали Питта, а в одном из интервью Амаль высказала, что Анджелина стала безумной после развода. На что знаменитая актриса заявила, что её не очень волнуют мнение персоны «плюс один», намекнув, что Амаль никто без своего мужа. Между красавицами разгорелись нешуточные страсти. Всему голливудскому бомонду приходится выбирать с кем общаться, так как девушки ставят общим знакомым ультиматум, согласно которому они могут общаться только с одной девушкой.