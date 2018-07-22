Раньше она до жути боялась того, что могло оказаться возле нее в неизведанных водах, однако сейчас с удовольствием занимается дайвингом с аквалангом, маской, трубкой и даже без них, а несколько раз даже плавала рядом с акулами.

Бывшая ведущая шоу "Орел и решка" Регина Тодоренко рассказала, как можно побороть панический страх воды. Секретом она назвала свою профессию, однако сделала выводы, что достичь того же эффекта может любой человек. Телеведущая опубликовала на личной странице фотохостинга Instagram новую фотографию с отдыха, на которой запечатлена в купальнике и плавательной маске с трубкой. Под ней она и рассказала, как преодолела фобию.

По словам Тодоренко, раньше она никогда бы не прыгнула в воду рыбкой и не могла долго находиться в воде, если не чувствовала под собой дна. Все изменилось, когда делать это ей пришлось "по долгу экстремальной службы". Сейчас телеведущая пытается заверить своих подписчиков, что самые яркие воспоминания жизни связаны у нее именно с нырянием под воду, а также плаванием с морскими обитателями. После она даже пробовала себя в серфинге.

Тодоренко призвала своих поклонников бороться со страхом воды, чтобы не терять возможности испытывать яркие чувства и эмоции.