Регина Тодоренко рассказала, как можно побороть панический страх воды
Раньше она до жути боялась того, что могло оказаться возле нее в неизведанных водах, однако сейчас с удовольствием занимается дайвингом с аквалангом, маской, трубкой и даже без них, а несколько раз даже плавала рядом с акулами.
Бывшая ведущая шоу "Орел и решка" Регина Тодоренко рассказала, как можно побороть панический страх воды. Секретом она назвала свою профессию, однако сделала выводы, что достичь того же эффекта может любой человек. Телеведущая опубликовала на личной странице фотохостинга Instagram новую фотографию с отдыха, на которой запечатлена в купальнике и плавательной маске с трубкой. Под ней она и рассказала, как преодолела фобию.
По словам Тодоренко, раньше она никогда бы не прыгнула в воду рыбкой и не могла долго находиться в воде, если не чувствовала под собой дна. Все изменилось, когда делать это ей пришлось "по долгу экстремальной службы". Сейчас телеведущая пытается заверить своих подписчиков, что самые яркие воспоминания жизни связаны у нее именно с нырянием под воду, а также плаванием с морскими обитателями. После она даже пробовала себя в серфинге.
Тодоренко призвала своих поклонников бороться со страхом воды, чтобы не терять возможности испытывать яркие чувства и эмоции.
Когда-то у меня был жуткий страх воды. Я не могла нырнуть под воду, некомфортно себя чувствовала , когда под ногами не ощущала дна, прыгнуть рыбкой в воду - это вообще высший пилотаж. Откуда берётся этот СТРАХ??? По долгу моей экстремальной службы пришлось все-таки во время путешествий пересилить себя и нырять с аквалангом , с маской и трубкой(иногда без трубки - free diving) , порой плавать с акулами, дельфинами и тд.... И как же я рада , что переборола этот дурацкий страх, а ведь могла же лишить себя самых ярких приключений в жизни. Дальше-больше! Чтоб совсем чувствовать себя как рыба в воде, решила заняться серфингом - месило меня знатно, как в стиральной машинке, но я радовалась и этой маленькой победе. Теперь хочу получить сертификат дайвера , чтоб совсем позабыть о страхе воды!!!! Расскажите немного о себе: 1. Вы склонны бороться со страхом Или 2. От греха подальше! #регинатодоренко #регинапутешественница🌎🌏🌍 #reginatodorenko #prtshow