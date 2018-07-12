Ольга Бузова показала обручальное кольцо

В социальной сети ведущая «Дома-2» очень часто делиться снимками со съемочных площадок различных проектов. Внимательные подписчики Ольги Бузовой заметили одно изменение.

Теперь на нескольких последних фотографиях Бузова позирует с кольцом на безымянном пальце. Большинство подписчиков решили, что девушка показала свое обручальное кольцо с помолвки. Однако заявлений со стороны Ольги еще не было. Некоторые поклонники считают, что ее новый избранник – участник шоу «Замуж за Бузову». Другие фанаты творчества Ольги надеются на то, что она обратила внимание на Романа Гриценко, с которым ее связывает особая история на «Доме-2».

Интересно, что совсем недавно на проект пришел новый участник, который позвал Ольгу Бузову замуж. Тогда молодой человек заявил, что деньги на кольцо он заработает уже на проекте, на что Ольга категорично ответила, что «так не пойдет». По этой причине есть поклонники, которые полагают, что парень все же купил кольцо и украшение на пальце Ольги – его подарок.