"Так все ли хорошо?": Рустам Солнцев готов поделиться с Тарасовым деньгами, отложенными на отпуск

Шоумен записал видеообращение к футболисту "Локомотива", в ходе которого пожалел его из-за якобы наступившего в семье финансового кризиса: спортсмен остался без работы, а его супруга то и дело берет рекламу для Instagram.

Известный российский шоумен Рустам Солнцев (настоящее имя Рустам Калганов) выразил обеспокоенность по поводу материального положения семьи бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова и его новой возлюбленной Анастасии Костенко. Известно, что всего неделю назад у пары появился общий ребенок. СМИ уже писали о том, что для родов Костенко выбрала дорогостоящую клинику. Понятно, что в связи с появлением нового члена семьи расходы в ней увеличились, а вот источников финансов стало даже меньше.

В свете данных событий Рустам Солнцев заявил, что готов поделиться с Тарасовым деньгами, отложенными на отпуск в Майами. Высмеивая футболиста, он привел факты о том, что тот пытается продать квартиру за нереальные деньги, а славится она лишь тем, что "в ней дрыхла Бузова". Также шоумен уточнил, что несколько машин супруга Костенко находятся в залоге, а сама она зачастила с рекламными записями в соцсети Instagram. Все это натолкнуло Солнцева на мысль: "Так все ли хорошо?", ведь данную информацию Тарасов отрицает.