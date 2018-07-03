Возлюбленную Тимати заподозрили в увеличении ягодиц

Возлюбленная рэпера Тимати российская модель Анастасия Решетова находится на отдыхе, откуда регулярно постит в Сеть свои новые кадры. Так на последней фотографии в купальнике поклонники обнаружили, что Решетова могла увеличить себе ягодицы за счет имплантов.

Многие поклонники восхищаются идеальной фигурой Анастасии Решетовой, однако хейтеры неустанно выискивают следы пластических операций. Недавно на фото из душа в микроблоге модели подписчики заметили необычную форму ягодиц Решетовой, это и натолкнуло хейтеров на мысль, что Анастасия увеличила формы при помощи имплантов.

В комментариях девушку стали обвинять в копировании Ким Кардашьян, при этом многие увидели на снимке и фотошоп. Поклонники посчитали, что большие ягодицы Решетова себе сделала не у хирурга, а в фотошопе.