Лолита шокировала Сеть, страстно поцеловав Киркорова

Шуточный пост всего за час успел собрать несколько тысяч просмотров. Пользователи оценили юмор певицы, а некоторые решили, что между Лолитой и Киркоровым завязались отношения.

Как известно, Лолита Милявская отправилась на фестиваль "Рандеву" Лаймы Вайкуле в Юрмале, куда прилетел и Филипп Киркоров. Вместе знаменитости проходили границу, однако Киркорова немного задержали на паспортном контроле, из-за чего Лолита прошла раньше. В Сети она опубликовала фото, на котором страстно целует Филиппа Киркорова, правда, через стекло.

В пояснительном комментарии певица написала, что она успела пройти границу, а короля российской эстрады немного задержали, потому он остался по ту сторону границы. Также она заявила, что это невероятно здорово, что благодаря фестивалю Лаймы Вайкуле все границы стираются или их просто не существует.

Пользователей шокировал снимок Лолиты, многие даже решили, что она закрутила роман с Киркоровым несмотря на то, что находится в браке. Все же нашлись те, кто понял юмор Лолиты, отметив, что знаменитости весело проводят время на границе и выразили надежду, что они так же выступят на фестивале.