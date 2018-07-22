"Можно спутать с лошадью": Водонаеву раскритиковали за внешний вид

Примечательно, что сама звезда активно критикует людей с неидеальной внешностью или фигурой, но критику в свой адрес не воспринимает. Вот и на это раз она отметила, что "страшные бабы" всегда пишут красивым женщинам, что они уродливы.

Буквально недавно экс-звезда "Дома-2" Алена Водонаева разместила в сети фотографию, которая не понравилась ее подписчикам. Они заявили о том, что по своему внешнему виду девушка напоминает лошадь, а также раскритиковали ее фигуру. Хейтеры заявили о том, что Водонаевой, прежде чем критиковать других людей за внешний вид, не помешает привести в порядок собственное лицо, потому что ее можно "спутать с лошадью". Многие даже сравнили звезду с чучелом в огороде, отметив, что если она засветилась пару раз на телевидении, это еще не говорит о ее красоте и стройности.

Стоит отметить, что Водонаева часто критикует людей за внешний вид, осуждает полных и даже как-то порекомендовала им "жрать и вонять у себя дома". В свой адрес критику Алена просто не переносит, она сразу же начинает ругаться с хейтерами. Так, и на этот раз она отметила, что "страшные бабы" всегда напишут красивой женщине, что она уродлива. В то же время, она заявила, что красивые женщины никогда не критикуют других людей, ведь им некогда, они пьют кофе в ресторанах.

Фанаты отметили, что это смешно слышать от Водонаевой, ведь она считает себя красивой, но постоянно публикует гневные посты, высмеивая внешность людей.