Децл и Баста вспомнили старые обиды

Ростовский рэпер Баста снова подвергся нападкам со стороны Децла в сети. А все из-за репетиций. Децл не смог спокойно спать, пока Василий Вакуленко готовился к концерту.

Известный рэп-исполнитель Децл (Кирилл Толмацкий) обрушился с критикой на ростовского певца в социальных сетях. Децл крайне негативно отозвался о своем коллеге, опубликовав соответствующую запись в своем блоге.

Баста организовал фестиваль Gazgolder Live на территории завода Арма неподалеку от дома московского исполнителя. Подготовка к нему шла полным ходом. И, как это обычно бывает, уровень громкости несколько превысил стандартные нормы, поскольку музыкальное мероприятие предполагает репетиции. От посетителей не было отбоя, а московскому рэперу пришлось не по нраву. «Только дети клоаки могут начать репетировать в 10:00 утра», - начал критиковать музыкант. Но после того, как не увидел реакцию на сказанное, решил уточнить, написав более развернуто: «Сегодня в клоаке выступают, Матранг - чел задыхается после первого трека, Скриптонит - многие говорят, что он пытается делать живой звук, но слов не разобрать!» - не унимался рэпер.

Сообщается, что Баста на критику московского рэпера пока никак не отреагировал.

Напомним, артисты не впервые вступают в выяснение отношений. Последний конфликт даже окончился судебным разбирательством. Поводом стали опять же социальные сети. Ростовчанин опубликовал пост, где разгромил Децла и его творчество. Суд встал на сторону москвича, обязав Басту выплатить денежный штраф в размере 50 тысяч рублей.