Гречка мудро отреагировала на оскорбления Земфиры

Молодое поколение показывает не только свои таланты, но и мудрость. Не лестное мнение о певице Анастасии Ивановой, более известной под псевдонимом Гречка, высказала известная российская исполнительница Земфира. На не приятные слова звезды Гречка мудро заявила, что Земфира «классная» и это её мнение. Иванова призывала своих поклонников принять Земфиру, такой как она есть.

Напомним, что 19 июля в одной из социальных сетей рок-певица Земфира высказала своё мнение о Гречке и исполнительнице Монеточке. По первой, российская певиц, прошлась радикально, заявив, что Анастасия ужасно поёт, пишет отвратительные тексты, да ещё и высказалась по поводу внешности, добавив, что юная исполнительница некрасива. Что касается Монеточки, то Земфире понравились слова её песен, а голос нет. Земфира привела в пример Агузарову, заметив, что приятным голосом можно петь любую ерунду. Мнение певицы нашло как одобрение, так и критику самой Земфиры. Многие подписчики считают, что Земфира не должна была так грубо высказывать мнение. В сети появились комментарии, что певица прошлого поколения просто ревнует слушателей. Так как, несмотря на незамысловатый текст песен и юный возраст девушки завоевали сердца миллионов поклонников.