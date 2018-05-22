Хлое Кардашьян призналась в своих страхах

34-летняя модель Хлое Кардашян на публике старается выглядеть сдержанной. Однако красавица рассказала, что один страх ее все же очень тревожит.

Хлое Кардашьян призналась, что ее страшит только одна мысль быть мамой, которая работает. Совсем недавно она все же помирилась со своим супругом и вернулась к работе моделью. Вот только, по словам Хлое, во время рабочего процесса она не перестает тревожиться и думать о маленькой дочери. Волнение исчезает только тогда, когда Кардашьян возвращается домой и видит, как малышка улыбается.

К слову, недавно Хлое продемонстрировала невероятную силу волю: после родов девушка за три месяца смогла сбросить 15 килограмм лишнего веса. Как призналась сама Хлое, она не ожидала, что усиленные тренировки дадут результат настолько скоро.

Напомним, что с 2016 года Хлое Кардашьян встречается с Тристаном Томпсоном, популярным баскетболистом. Спустя год отношений стало известно, что пара ждет совместного ребенка. Об этом сама Хлое рассказала в социальной сети. В апреле 2018 года на свет появилась малышка по имени Тру.