Анастасия Волочкова без бикини искупалась в Средиземном море

Эпатажная отечественная балерина Анастасия Волочкова продолжает удивлять интернет-пользователей своим активным отдыхом в Турции. На этот раз знаменитость решила искупаться в Средиземном море, чем и шокировала публику.

Анастасия Волочкова знает укромные уголки в турецкой Анталье, где совершенно не ступает нога человека. Именно на таком пляже балерина чаще всего устраивает свои провокационные фотосессии и показывает откровенные шпагаты. На этот раз Волочкова решила искупаться в море и сделала это без купального бюстгальтера.

Поклонников не удивил такой поступок Анастасии, поскольку ранее знаменитая женщина неоднократно публиковала в Сети на всеобщее обозрение свои фото в стиле «ню» из бани, пляжа и собственной спальни.