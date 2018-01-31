Новый фильм о смерти Тупака Шакура предъявляет претензии полиции Лос-Анджелеса

В ленте «Город лжи» с Джонни Деппом указывается на то, что правоохранители могли быть причастны к гибели Тупака Шакура.

Сюжет фильма – это расследование смерти певцов Тупака Шакура и Ноториуса Бига. По официальной версии, называемой и в фильме сотрудником полиции Лос-Анджелеса, что к гибели Тупака Шакура причастен известный преступник Орландо Андерсон, застреливший исполнителя за некую обиду перед этим.

Однако детектив Рассел Пул заявляет, что смерть обоих певцов связана с Рампарт-скандалом. Это громкое дело, в ходе которого были вскрыты факты о правоохранителях-коррупционерах, работавших в полиции Лос-Анджелеса в конце девяностых. Все они служили в отделе, занимающемся борьбой с уличными бандами.

Ранее в других картинах уже предъявляли претензии правоохранителям из Лос-Анджелеса. По мнению авторов таких фильмов, полицейские не были заинтересованы в том, чтобы найти настоящих виновников преступлений, и не боролись за справедливость.