Певица Шерил Кроу настаивает, что у неё нет ненависти к Лайаму Пэйну

Несмотря на отношения, которые длились 2 года, и общего сына, в начале июля пара заявила, что расстаётся. Позже Шерил Кроу дала интервью, в котором рассказала о своих эмоциях после разрыва, интерпретация которого ей не понравилась.

Практически сразу после расставания певица поговорила с Пирсом Морганом, которому рассказала о том, как складывались её отношения с Лайамом. Уже после эфира Шерил позвонила ведущему, отметив тот факт, что ей следовало поделиться своими чувствами более откровенно, при этом соблюдая хронологический порядок. Эти слова заставили Пирса почувствовать себя несколько странно, ведь ему показалось, что интервью прошло хорошо.

Ведущий извинился перед девушкой, на что она ответила тем, что просто не может собраться с мыслями. Певица сожалеет о том, что ей пришлось разойтись со своим возлюбленным, с которым провела два года вместе, но ничего уже нельзя изменить. Также девушка настаивает на том, что не испытывает ненависти или других негативных чувств к Лайаму Пэйну.