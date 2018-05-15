«Так не годится»: Бузовой сделали предложение

Ведущей «Дома-2» Ольге Бузовой сделали предложение руки и сердца. Правда, красавица с ответом долго не думала.

На реалити-шоу «Дом-2» появился новый участник – молодой красавец Дизо Зорин. Он тут же сознался, что пришел на проект, чтобы завоевать сердце ведущей. Парень рассказал, что подошел к Ольге и предложил ей выйти за него замуж. Вот только кольца у молодого человека не было. Это он оправдал тем, что деньги на украшение заработает уже на теле-стройке. На это Бузова ответила, что «так не годится».

К слову, привлечь внимание Ольга все же смогла. С новым участником после отказа она станцевала танец под песню «Мало половин». Поклонники Ольги считают, что это Бузова сделала назло Роману Гриценку, у которого с ведущей не так давно случилась неприятная история. Гриценко тогда ухаживал за ведущей, однако на детекторе лжи выяснилось, что в этом время у него были романы с другими дамами.

Сейчас Ольга Бузова старается найти своего избранника на новом проекте. По ее словам, несколько достойных претендентов она уже увидела. Девушка не скрывает, что развод с Дмитрием Тарасовым ее действительно сломил и теперь она немного боится, что не сможет никому открыть сердце.