Новая версия «Зачарованных» будет ссылаться на популярный вариант 2000-х

Продюсеры сериала поспешили успокоить поклонников оригинальной версии, что новый материал будет данью огромного уважения к предшественникам.

Актеры первого, популярного в 2000-х состава, после известия о перезапуске «Зачарованных», открыто выражали недовольство. Они считали, что с новым составом сериала необходимо снимать историю с новым сценарием, основанном на новых реалиях. Ведь как ни крути, за 15 лет многое изменилось. На пресс-конференции в рамках фестиваля Comic-Con, новые исполнительницы ролей сестер-ведьм Мэделин Манток, Сара Джеффри и Мелони Диас и продюсер сериала Дженни Снайдер рассказали, что обновленная версия сериала, будет о том же – о женских правах и солидарности, семейных ценностях, борьбы со злом. Создатели считают, что общая тематика картины, актуальна и сегодня, несмотря на «колдовской» сюжет.