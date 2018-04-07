Спустя 14 лет Михаил Пореченков продолжит съёмки в культовом сериале

После 14 лет перерыва на экраны телезрителей выйдет новый сезон детектива «Агент национальной безопасности». Роль главного героя останется за Михаилом Пореченков.

Первый сезон детектива телезрители увидели около 20 лет назад. С тех пор пять сезонов сериала транслировали на трёх российских телеканалах. В 2004 после показала финального сезона, стало известно, что больше съёмки не планируют. Однако сегодня актёр Михаил Пореченков заявил о том, что примет участие в новом проекте. Пореченков отметил, что его герой Лёха немного постарел, как и сам актёр, но остался таким же суровым по отношению к злоумышленникам. Звезда российских сериалов, подчеркнул, что рад возобновить работу со своим учителем Дмитрием Светозаровым. Режиссёр участвовал в создании первых трёх сезонах культового телесериала. На данный момент дата выхода сериала не известна, сообщается, что съёмки только начались.

Михаил Пореченков уже на протяжении многих лет остаётся востребованным актёром. Параллельно детективу «Агент национальной безопасности», Михаил работает над картиной «Полярный-17», заявляет о большом серьёзном проекте на телеканале ТНТ, и продолжает служить Московскому художественному театру. Актёр отмечает, что в следующем театральном сезоне рассчитывает на новые интересные роли.