«Без условностей»: Лопырёва высказала претензии Баскову

По словам телеведущей, она устала от таких отношений, которые есть сейчас с Басковым.

«Я требую безусловной любви и полной свободы», - написала Виктория Лопырёва в Сети. Телеведущая отметила, что прекрасно понимает – добиться такого будет очень сложно. Поклонники согласились с ней, подчеркнув, что тоже хотели бы такой любви, но сомневаются, что её можно добиться в реальности.

Однако фанаты выразили надежду, что сам Басков прочтёт и поймёт адресованную ему претензию. Телеведущую похвалили за то, что она знает, чего хочет, и готова прямо это говорить. Некоторые подписчики также высказались относительно внешности Виктории Лопырёвой. По их мнению, в таком образе она больше всего напоминала певицу Светлану Лободу.